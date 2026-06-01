Nvidia stijgt op Wall Street na nieuwe chips voor pc's

Economie
door anp
maandag, 01 juni 2026 om 15:40
NEW YORK (ANP) - Nvidia ging maandag 3,5 procent omhoog op de beurzen in New York. Beleggers reageerden enthousiast op de aankondiging van een nieuwe chip voor personal computers (pc's) door de grootste verkoper van AI-chips ter wereld. Met de nieuwe chip wil Nvidia AI-functionaliteit naar laptops en desktopcomputers brengen. De chip is het resultaat van een driejarige samenwerking met Microsoft om "de pc opnieuw uit te vinden" voor het AI-tijdperk, zei Nvidia-topman Jensen Huang. Het aandeel Microsoft steeg 2,5 procent.
Nvidia's nieuwe chip zal in het najaar verschijnen in een nieuwe reeks Windows-pc's van onder andere Microsoft, Dell (plus 5 procent) en HP (plus 3,2 procent). Nvidia domineert al de markt voor AI-chips in datacenters en is daardoor uitgegroeid tot waardevolste bedrijf ter wereld.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 50.899 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 7573 punten en techbeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 26.949 punten.
