“Iran staakt onderhandelingen met VS” Olieprijzen schieten omhoog

Iran staakt de communicatie met de VS via bemiddelaar Pakistan vanwege het aanhoudende geweld in Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. De onderhandelingen met de Amerikanen zouden stilliggen totdat de VS de Iraanse eis van een volledig staakt-het-vuren in zowel Gaza als Libanon inwilligen.

Israël is in dat laatste land de voorbije dagen noordelijk opgetrokken, en blijft in Libanon aanhoudend Hezbollahdoelen aanvallen. Naar eigen zeggen doet het dat om plaatsen in het noorden van Israël veilig te stellen.

Als gevolg van de dreigende impasse is de olieprijs de afgelopen uren sterk gestegen. President Trump houdt vol dat een akkoord bijna klaar is, maar dat lijkt dus flauwekul.