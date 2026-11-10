Nvidia-topman 6,5 miljard armer door affaire met vermeende spion

NEW YORK (ANP) - Topman Jensen Huang van chipconcern Nvidia heeft zijn vermogen met 6,5 miljard dollar zien slinken na het naar buiten komen van zijn affaire met een vermeende Chinese spion. Op de beurs in New York ging het aandeel Nvidia maandag meer dan 4 procent onderuit. Daardoor is ook het stevige belang van Huang in het bedrijf minder waard geworden.

Volgens de Bloomberg Billionaires Index is de 63-jarige topman momenteel de op elf na rijkste persoon ter wereld. Het persbureau schat zijn vermogen op 148,5 miljard dollar.

The New York Times berichtte vorige maand al over de relatie en meldde dat de Amerikaanse autoriteiten vermoedden dat de vrouw in kwestie fungeerde als een informant voor de Chinese inlichtingendienst. Afgelopen weekend volgde een verklaring van Huang waarin hij bevestigde vreemd te zijn gegaan.

Nvidia en Huang zijn inmiddels aangeklaagd in een rechtszaak van beleggers. Hen wordt verweten aandeelhouders te hebben misleid door Huangs relatie met de vermeende spion lang verborgen te houden.