Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trilaterale gesprekken tussen VS, Oekraïne en Rusland begonnen

Samenleving
door anp
anp101126070 1
Volg ons op Google Nieuws
ABU DHABI (ANP/RTR/AFP) - De trilaterale gesprekken tussen Oekraïne en Rusland, met de Verenigde Staten als bemiddelaar, zijn begonnen. Dat meldt het Russische persbureau RIA.
In aanloop naar de gesprekken hebben Oekraïense onderhandelaars al een ontmoeting gehad met Amerikaanse gezanten en vertegenwoordigers van de EU en de NAVO. De trilaterale gesprekken zullen gaan over de beëindiging van de oorlog in Oekraïne.
"De eerste bijeenkomst vindt plaats met vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, de NAVO en de Europese Commissie, in aanwezigheid van de Amerikaanse speciale gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner", schreef Roestem Oemjerov, hoofdonderhandelaar voor Kyiv, op X.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een kroket, een frikandel en een kaassoufflé liggen naast elkaar op een papieren bordje.

Zin in een frituursnack? Dit is de minst ongezonde hap uit de vitrine

shutterstock_2832099983

Je telefoon gaat. Onbekend nummer. Je neemt op, zegt 'hallo' en hoort niets. Even later hangt de beller op. Vreemd, maar onschuldig? Dit willen oplichters echt van je weten

Een vrachtwagenchauffeur zit in de cabine van zijn vrachtwagen op een parkeerplaats langs de snelweg.

Zoveel verdient een vrachtwagenchauffeur in Nederland, Polen en omliggende landen

een op veertien bewoners sociale huurwoning verdient te veel1656649475

Huurtoeslag en een pensioenfonds dat invaart? Geef je nieuwe inkomen nu door, anders betaal je in 2028 honderden euro's terug

Een egel scharrelt in de schemering tussen bruine herfstbladeren in een tuin.

Heb je egeltjes in je tuin? Dít kun je het beste voor ze doen: 'Een te klein egelhuisje is een doodskistje'

Een smartphone hangt met een kabel aan een USB-aansluiting naast een stoel in de trein.

Overheid waarschuwt voor opladen via USB in trein, café en vliegtuiglobby. Wat is het risico op juice jacking?

Loading