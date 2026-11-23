WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De opnieuw aangestelde topman van Nvidia, Jensen Huang, moet op 3 december in het openbaar getuigen voor een invloedrijke commissie van de Amerikaanse Senaat. Dat heeft de voorzitter van de commissie maandag bekendgemaakt.

De senaatscommissie voor bankzaken had Huang eerder deze maand opgeroepen om te getuigen, nadat hij een buitenechtelijke relatie had toegegeven met Alice Huang. Amerikaanse functionarissen beschuldigden haar ervan een inlichtingenbron voor de Chinese overheid te zijn.

De commissie zet het onderzoek naar de kwestie voort, ondanks het feit dat Huang maandag opnieuw is aangesteld als topman van het Amerikaanse chipconcern. De senaatscommissie houdt zich onder meer bezig met exportbeperkingen.

Daarnaast moet Huang op 1 december achter gesloten deuren een verklaring afleggen tegenover drie commissies van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Dit verhoor wordt vastgelegd in een officieel transcript.