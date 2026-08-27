Nvidia verwacht omzetgroei van 70 procent volgend jaar

SANTA CLARA (ANP) - Nvidia, 's werelds belangrijkste chipverkoper voor kunstmatige intelligentie, blijft rekenen op een sterke groei. Het concern verwacht voor volgend boekjaar een omzetstijging met ongeveer 70 procent, zei financieel directeur Colette Kress in een toelichting op de kwartaalcijfers. Volgens haar zal de vraag van klanten verdubbelen, maar zijn er wel beperkingen bij productiemogelijkheden.

Nvidia zag de omzet en winst in het afgelopen kwartaal meer dan verdubbelen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Grote techbedrijven investeren gigantische bedragen in datacenters voor AI-toepassingen en kopen daarvoor halfgeleiders van onder meer Nvidia.

In het afgelopen kwartaal van Nvidia kwam de omzet uit op 96,2 miljard dollar, 106 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst steeg 126 procent tot 59,7 miljard dollar. De resultaten overtroffen de verwachtingen op de financiële markten.