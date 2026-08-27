Dalai Lama betuigt medeleven na overstromingen Nepal en Tibet

DHARAMSHALA (ANP/AFP) - De Dalai Lama heeft zijn medeleven betuigd na de overstromingen in Nepal en Tibet. "Ik bid voor iedereen die het leven heeft verloren en betuig mijn medeleven en oprechte deelneming aan de nabestaanden en iedereen die door deze tragedie is getroffen", aldus de spirituele leider van Tibetaanse boeddhisten in een verklaring.

De enorme overstromingen van woensdag in het grensgebied tussen Nepal en Tibet hebben zeker 165 mensen het leven gekost. Er zijn bijna 1400 vermisten gemeld. In zowel Nepal als Tibet vinden nog reddingsacties plaats. Door het natuurgeweld zijn onder meer bruggen verwoest, dammen beschadigd en huizen bedolven onder de modder.

De Dalai Lama (91) woont in India sinds hij Tibet in 1959 ontvluchtte na een mislukte opstand tegen de Chinese autoriteiten. Beijing beschouwt hem als een separatist en wil een rol bij het bepalen wie zijn opvolger wordt. De Dalai Lama roept zijn volgelingen juist op een door Beijing aangewezen opvolger af te wijzen.