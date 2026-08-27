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Nvidia wint in een dag 442 miljard dollar aan beurswaarde

Economie
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 22:27
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NEW YORK (ANP) - Chipconcern Nvidia heeft er in een dag 442 miljard dollar aan beurswaarde bij gekregen. Op de beurs in New York won 's werelds waardevolste beursgenoteerde bedrijf donderdag bijna 9 procent na een sterk kwartaalrapport. Beleggers waren vooral enthousiast over de verwachting van het chipconcern dat de omzet volgend jaar met zo'n 70 procent verder zal groeien.
De dagwinst van 442 miljard dollar betreft een van de grootste dagwinsten op de Amerikaanse beurs ooit. Nvidia is nu rond de 5,5 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend meer dan 4700 miljard euro.
De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) ter wereld wist de financiële markten met zijn kwartaalrapport ook gerust te stellen dat de opmars van AI voorlopig nog niet voorbij is. De onderneming ziet een aanhoudende sterke groei dankzij de enorme investeringen van grote techbedrijven in datacenters voor AI-toepassingen.
De belangrijke techgraadmeter Nasdaq ging 1,6 procent hoger de handel uit op 26.541,35 punten.
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