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Van de Zandschulp loopt halve finale in Winston-Salem mis

Sport
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 22:29
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WINSTON-SALEM (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het toernooi van het Amerikaanse Winston-Salem. De mondiale nummer 71 ging in twee sets onderuit tegen de Fransman Benjamin Bonzi, de mondiale nummer 109.
In een gelijkopgaande eerste set trok Bonzi in de tiebreak met 7-5 aan het langste eind. Van de Zandschulp werd in de tweede set direct gebroken en verloor uiteindelijk met 6-4. De partij duurde iets langer dan twee uur.
Van de Zandschulp, die in de vorige ronde de Italiaanse nummer 22 van de wereld Luciano Darderi overtuigend versloeg, gaat nu door naar de US Open. In de eerste ronde is de Brit Jan Choinski, de nummer 75 van de wereld, zijn tegenstander.
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