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NVM verwacht dat huizenmarkt krap blijft ondanks groter aanbod

Economie
door anp
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UTRECHT (ANP) - Makelaarsvereniging NVM verwacht dat de huizenmarkt voorlopig nog krap zal blijven voor kopers, ondanks het gegroeide aanbod van bestaande huizen in het afgelopen kwartaal vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat heeft voorzitter van de vakgroep NVM Wonen Lana Goutsmits-Gerssen donderdag gezegd tijdens het toelichten van de ontwikkelingen op de woningmarkt in het derde kwartaal.
"Er zijn nog steeds veel bezichtigingen en er wordt nog veel overboden. Uiteindelijk zal dat waarschijnlijk tot wat meer evenwicht gaan leiden, maar op dit moment is dat evenwicht er nog niet echt", lichtte ze toe.
De NVM wijt het grotere aanbod in het afgelopen kwartaal vooral aan het hoge aantal te koop gezette woningen. Dat komt mede doordat beleggers nog altijd voormalige huurhuizen verkopen, ook wel uitponden genoemd. Het opnieuw verhuren van een woning is minder aantrekkelijk voor hen geworden vanwege strengere huurwetten en meer belasting.
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