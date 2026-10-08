Nederlandse vrouwen ontvangen volgens Centraal Beheer gemiddeld 36 procent minder pensioen dan mannen. De verzekeraar maakt die achterstand zichtbaar met een opvallende vergelijking: een vrouw van 67 staat symbolisch op hetzelfde punt als een man van 55.

Die twaalf jaar is geen berekening van jouw persoonlijke pensioen, maar een campagnebeeld dat de gemiddelde achterstand moet illustreren. Ook na je 45ste kun je nog kijken wat veranderingen in je werkuren en extra pensioenopbouw later voor je inkomen betekenen.

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Twaalf verjaardagen achterstand

Op 1 oktober begon Centraal Beheer in Hoog Catharijne een campagne met twaalf grote verjaardagstaarten. Daarop stonden de leeftijden 55 tot en met 67, schrijft MarketingTribune. Het percentage van 36 procent komt volgens de verzekeraar uit Europees onderzoek.

Andere metingen komen nog hoger uit. Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën, meldde in november 2024 dat gepensioneerde vrouwen gemiddeld 40 procent minder pensioen krijgen dan mannen. "Die kloof is er al heel lang en wordt langzaam kleiner", zei CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen nu in Spraakmakers op NPO Radio 1.

Deeltijd, zorg en lagere lonen

De oorzaken zijn bekend. Vrouwen werken vaker in deeltijd, nemen gemiddeld meer zorgtaken op zich en verdienen minder. Ook werken ze relatief vaak in lager betaalde sectoren, zoals de zorg en de kinderopvang, en hebben ze minder vaak een leidinggevende functie, aldus Banken.nl.

De barrières voor vrouwen op de arbeidsmarkt pakken niet alleen nadelig uit tijdens het werkende leven, maar ook daarna. - Emma Lok, directeur van WOMEN Inc., tegen Banken.nl

Ook Marteyn Roose, directievoorzitter van Centraal Beheer, wees bij NPO Radio 1 naar de thuissituatie. Volgens hem heeft de manier waarop zorgtaken worden verdeeld een "directe impact" op de pensioenopbouw van vrouwen.

Een derde van de werkende vrouwen heeft zich in het eigen pensioen verdiept. Bij mannen is dat bijna de helft.

Minder kennis, minder actie

Ipsos I&O ondervroeg dit jaar 1.050 werkende Nederlanders in opdracht van Centraal Beheer. Van de vrouwen zegt 33 procent zich in het eigen pensioen te hebben verdiept, tegenover 49 procent van de mannen. Van de vrouwen weet 45 procent welke mogelijkheden er zijn om pensioen op te bouwen. Bij mannen is dat 69 procent.

Dat zie je terug in wat mensen zelf regelen. Vrouwen bouwen minder vaak aanvullend pensioen op: 42 procent, tegenover 50 procent van de mannen. Daarom roept Centraal Beheer op om al tijdens je werkende leven naar je pensioen te kijken.

Een paar uur meer of minder telt al mee

Ook na je 45ste maakt je aantal uren nog uit. Werk je minder, dan verdien je meestal minder en bouw je dus minder pensioen op. Je partner krijgt dan ook minder partnerpensioen als jij overlijdt. Wijzer in geldzaken rekende twee voorbeelden door:

Dani (50) gaat in de thuiszorg van 28 naar 24 uur, vanwege mantelzorg. Dat kost in totaal zo'n €15.000 netto aan pensioen. Het partnerpensioen valt €43 netto per maand lager uit.

Bo (45) gaat in het onderwijs van 28 naar 40 uur. Het partnerpensioen komt daardoor €250 netto per maand hoger uit.

Ga je minder werken? Volgens Wijzer in geldzaken kun je in de meeste gevallen op eigen kosten pensioen blijven opbouwen. Je pensioenuitvoerder kan uitrekenen wat dat voor jou betekent.

Zelf aanvullen met belastingvoordeel

Heb je een pensioentekort, dan kun je dat aanvullen met een lijfrente of door bankspaarproducten. Wat je inlegt binnen je jaarruimte, mag je aftrekken van je inkomen in box 1. Sinds de Wet toekomst pensioenen is de jaarruimte 30 procent van je premiegrondslag, met een maximum van €35.589 in 2026. Voor je berekening heb je de factor A nodig: die staat op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Heb je in eerdere jaren je jaarruimte niet gebruikt, dan kun je via de reserveringsruimte iets inhalen. Dit jaar kan dat tot maximaal €42.753. Ook na je 67ste kan het nog: je jaarruimte blijft bruikbaar tot en met het vijfde jaar na het jaar waarin je de AOW -leeftijd bereikt.

Getrouwd of samenwonend maakt verschil

Ga je scheiden, dan heb je in principe recht op de helft van het ouderdomspensioen dat jullie tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben opgebouwd. De jaren dat je alleen samenwoonde tellen niet mee. Ongehuwde partners hebben geen wettelijk recht op pensioenverevening. Toch ziet 41 procent van de scheidende stellen af van die verdeling, meldde Wijzer in geldzaken eerder. Dat gebeurt vooral bij mensen die minder pensioen hebben opgebouwd, en vaak zijn dat vrouwen.

Hoeveel spaargeld je naast je pensioen nodig hebt, lees je in Hoeveel spaargeld heb je écht nodig na je pensioen?

Wat je nu kunt doen