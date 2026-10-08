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Opnieuw hakenkruizen aangebracht in Nieuw-Lekkerland

Samenleving
door anp
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NIEUW-LEKKERLAND (ANP) - In Nieuw-Lekkerland zijn opnieuw op enkele plekken bekladdingen met hakenkruizen gevonden, laat een woordvoerder van de gemeente Molenlanden donderdag weten. Dat was eerder deze week ook al het geval.
In de nacht van dinsdag op woensdag werden op ruim dertig plekken in het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland hakenkruizen aangebracht. Zo waren er bijvoorbeeld Israëlische vlaggen te zien met in plaats van een davidster een hakenkruis in het midden.
De woordvoerder kan niet zeggen op hoeveel nieuwe locaties de bekladdingen zijn gevonden en houdt het op de eerder genoemde "ruim dertig locaties". Alles is inmiddels schoongemaakt.
De politie laat weten bezig te zijn met het onderzoek en nog niet te kunnen zeggen wie er mogelijk achter zit.
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