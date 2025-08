Odido compenseert deel klanten voor grote storing

DEN HAAG (ANP) - Odido compenseert klanten in de regio Rotterdam en delen van Noord-Holland voor de langdurige storing met mobiel bellen, sms'en en internet van vorige week. In die gebieden hadden klanten langer dan twaalf uur last van de storing van afgelopen vrijdag en zaterdag. Klanten in Amsterdam vallen niet onder de wettelijk verplichte compensatieregeling, omdat het probleem hier sneller was verholpen.

Het telecombedrijf zegt klanten die in aanmerking komen voor de compensatie hierover zelf te e-mailen. Zij krijgen een korting op het maandbedrag dat ze moeten betalen.

Volgens de algemene voorwaarden van Odido krijgen klanten die langer dan twaalf uur last hebben gehad van de storing een dertigste van hun maandelijkse abonnementskosten gecompenseerd voor iedere dag dat het probleem speelde. De minimale vergoeding is 1 euro voor abonnementhouders en 50 cent voor prepaidklanten.

De storing ontstond na onderhoud aan het hoofddatacenter van de telecomprovider.