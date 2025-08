Russische doping-klokkenluiders vrezen VS te moeten verlaten

BERLIJN (ANP) - Klokkenluiders Vitali Stepanov en Joelia Stepanova, die een door de Russische staat ondersteund dopingprogramma onthulden in 2014, vrezen dat ze de Verenigde Staten moeten verlaten. Ze wachten al jaren op asiel. Dat zegt Stepanov, een voormalig official van het Russische antidopingbureau Rusada, in een bericht van de Duitse tv-zender ARD.

Stepanov vertelt dat verzoeken om steun bij grote sportbonden en het wereldantidopingbureau WADA niets hebben opgeleverd en dat hij vreest te worden teruggestuurd naar zijn vaderland.

Stepanov leverde met zijn vrouw Stepanova, een voormalige 800 meterloopster die zelf ook doping had gebruikt, in een ARD-documentaire het bewijs dat er in Rusland voor de Winterspelen van Sotsji sprake was van een door de staat aangestuurd dopingsysteem. Dat leidde ertoe dat Russische atleten jarenlang niet of slechts onder voorwaarden mochten deelnemen aan sportevenementen. Het gezin Stepanov leeft sindsdien op een geheime locatie in de VS.