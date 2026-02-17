President maakt FIFA-baas Infantino Libanees staatsburger

BEIROET (ANP/DPA) - Voorzitter Gianni Infantino van wereldvoetbalbond FIFA heeft dankzij een uitzondering in de wetgeving een Libanees paspoort gekregen. "Trots om officieel Libanees te zijn. Ik hou van Libanon en voel me thuis in dit prachtige land", aldus de Zwitser in een post op Instagram.

Infantino is getrouwd met een Libanese vrouw. Vrouwen kunnen volgens de Libanese wetgeving hun staatsburgerschap niet doorgeven aan hun buitenlandse echtgenoten, maar president Joseph Aoun maakte een uitzondering voor de man die al tien jaar de scepter zwaait bij de mondiale voetbalbond.

Infantino zei in november dat de FIFA overwoog een modern voetbalstadion te laten bouwen in Libanon.