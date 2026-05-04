Odido stopt eind mei met internetdienst Tele2 Thuis

Economie
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 10:52
DEN HAAG (ANP) - Odido stopt op 29 mei met de internetdienst Tele2 Thuis. Dat meldt het telecombedrijf op de website van Tele2, dat in 2023 samen met T-Mobile Nederland verderging onder de merknaam Odido. Klanten kunnen overstappen naar Odido of een andere aanbieder.
Odido noemt het "heel logisch" dat Tele2 Thuis stopt, "want je verbinding bij Tele2 is binnenkort verouderd. Het kost ons steeds meer om je dezelfde diensten te leveren en we kunnen je oude verbinding niet meer klaarmaken voor de toekomst."
Het telecombedrijf zegt klanten hierover meermaals te hebben geïnformeerd en dat ze een aanbod krijgen om over te stappen naar Odido Internet. Ook als mensen niets doen, krijgen ze een abonnement bij Odido. De overstap duurt volgens het bedrijf meestal drie weken.
Facturen van Tele2 stoppen als het Odido-abonnement ingaat. Soms worden die echter al berekend voordat de overstap klaar is. "Mocht je hierdoor te veel betalen, dan krijg je in de kalendermaand na je overstap een eindfactuur met een correctie", aldus Odido.
