Oude wijn in nieuwe zakken: Forum blijft in zee gaan met neonazi’s

Forum voor Democratie krikte zijn imago wat op door Thierry Baudet een stapje terug te laten doen en Lidewij de Vos naar voren te schuiven. Kijk eens, wij zijn veanderd. Maar wie even onder de motorkap kijkt, ziet dat de motor nog steeds op hetzelfde extreme mengsel draait. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht wordt dat opnieuw pijnlijk zichtbaar.

Neem de FvD-kieslijst in Nieuwegein. Daar prijkt op plek twee voor de gemeenteraadsverkiezingen een oude bekende uit het neonazicircuit: Frank Folkerts. Iemand met diepe wortels bij de Nederlandse Volks Unie (NVU), een club die al decennia synoniem staat voor openlijk nationaalsocialisme.

Jubelstemming op extreemrechts

Folkerts laat op een extreemrechts haatplatform weten dat Forum alle papieren op orde heeft om mee te doen aan de verkiezingen in Nieuwegein. Alsof deelname aan een democratische verkiezing een overwinning is voor het gedachtegoed waar hij voor staat.

Wie wil weten wat dat gedachtegoed precies inhoudt, hoeft alleen maar het interview op de website van de NVU zelf te lezen. Folkerts beschrijft daarin hoe zijn linkse ouders reageerden toen hij zich aansloot bij de NVU:

Boycot

“Dat was natuurlijk meteen een totale boycot van de persoon Frank Folkerts, mijn vader en moeder wilden in eerste instantie niets met me te maken hebben. En ze proberen mij ook steeds over te halen om te stoppen met het lidmaatschap van de NVU en duidelijk te maken dat deze overtuiging niet de juiste is. Mijn vader stuurde mij zelf een belachelijk verjaardagscadeau. Dat boek ging over een jodin die de Holocaust had overleefd, dit boek heb ik weggegooid.”

Antifascistisch onderzoekscollectief Kafka schreef in 2010 al over Folkerts, toen lijsttrekker voor de NVU in Overbetuwe:

“Hij duikt in 2009 bij de NVU op en is de kringleider in Utrecht en redactielid van het partijblad ‘Wij Europa’. In een artikel beweert Folkerts bij de politie ontslagen te zijn uit zijn baantje als arrestantenverzorger wegens het voorkeursbeleid. Dat heeft kennelijk zulk kwaad bloed gezet dat Folkerts zich tot de meest radicale partij in het spectrum bekeerd heeft.”

Kerstfeest met neonazi’s

Nieuwegein staat niet op zichzelf. Dat Forum nog altijd een magneet is voor extreemrechts, bleek recent ook uit een Volkskrant-reportage over het kerstfeest van de Forumjugend. De krant schreef:

“De voor racisme veroordeelde John A. van White Lives Matter, ook actief bij een neofascistische vechtclub, staat op de dansvloer, leden van extreemrechtse organisaties als Geuzenbond en Schild & Vrienden zijn welkom, en politici uit de internationale identitaire beweging worden als eregasten verwelkomd. Na afloop delen aanwezigen posts met ‘hondenfluitjes’ – verkapte verwijzingen naar extreemrechts gedachtegoed – op sociale media. Hoogleraar rechts-extremisme Léonie de Jonge: ‘De partij doet klaarblijkelijk geen moeite om de extreemrechtse contacten te verstoppen.’”

Dat blijkt dus ook weer in Nieuwegein. O ja, en de lijsttrekker heet Max Verstappen.