OESO verwacht meer groei, maar waarschuwt voor protectionisme

PARIJS (ANP/AFP) - De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft woensdag haar wereldgroeivooruitzichten voor 2025 licht verhoogd naar 3,3 procent, maar waarschuwt tegelijkertijd voor het risico van protectionistische maatregelen die inflatie kunnen aanwakkeren en de economie kunnen afremmen.

De denktank uit Parijs gaf, kort voor de terugkeer van Donald Trump naar het Witte Huis, aan dat nieuwe tarieven voor handelspartners van de Verenigde Staten schadelijk kunnen zijn. De OESO stelt dat "een toename van handelsbeperkende maatregelen de kosten en prijzen kan verhogen, investeringen kan ontmoedigen en uiteindelijk de groei kan verlagen."

De verhoging van de wereldgroeivooruitzichten met 0,1 procentpunt naar 3,3 procent voor volgend jaar is voornamelijk te danken aan de sterkere groei in de VS. De OESO adviseert landen over beleidskwesties, publiceert regelmatig economische prognoses en beoordeelt factoren die van invloed kunnen zijn op de wereldwijde groei.