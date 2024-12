Zuid-Koreaanse premier en leiders regeringspartij naar president

SEOUL (ANP) - De Zuid-Koreaanse premier Han Duck-soo en leiders van de partij van president Yoon Suk-yeol zijn volgens persbureau Yonhap naar het kantoor van de president gegaan. Ze moeten zich naar verluidt buigen over de positie van de president die dinsdag plotseling een militaire noodtoestand uitriep.

Het parlement keerde zich resoluut tegen de maatregel die inmiddels weer is ingetrokken. De oppositie wil waarschijnlijk donderdag in het driehonderd zetels tellende parlement een motie voorleggen om Yoon af te zetten. Volgens Yonhap zou vrijdag of zaterdag over de afzettingsmotie worden gestemd. De oppositie heeft maar acht stemmen van Yoons Volksmacht Partij (PPP) nodig voor de tweederdemeerderheid die de president kan afzetten.

De minister van Defensie heeft zijn ontslag aangeboden en de grootste vakcentrale van het land wil staken tot de president aftreedt.