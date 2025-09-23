OESO: wereldwijde groei houdt stand ondanks Amerikaanse tarieven

PARIJS (ANP) - Ondanks de invoerheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump blijft economische schade voorlopig uit. Naar verwachting groeit de wereldeconomie dit jaar sterker dan eerder voorspeld, constateert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een dinsdag verschenen rapport. Toch blijft de impact van de hogere importtarieven nog onzeker, stelt de OESO.

In juni had de in Parijs gevestigde organisatie haar groeiverwachting verlaagd van 3,1 procent naar 2,9 procent, met de waarschuwing dat Trumps tarieven de wereldeconomie zouden afremmen. Maar in een geactualiseerde vooruitblik verhoogde de denktank de raming naar 3,2 procent. Volgens de OESO bleek de economie in de eerste helft van dit jaar "veerkrachtiger dan verwacht".

De economie kreeg daarbij steun van "vooruitgeschoven importen", bedrijven die haastig goederen importeerden voordat Trumps heffingen van kracht gingen.