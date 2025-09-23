TNO vervangt schaars zilver in zonnecel door veel goedkoper koper

DELFT (ANP) - Onderzoekers van TNO zijn erin geslaagd om koper in plaats van zilver te gebruiken op zonnecellen, om de opgewekte stroom door te leiden. Dat biedt volgens het instituut grote voordelen, want koper is honderd keer goedkoper en duizend keer ruimer beschikbaar dan zilver. TNO noemt het daarom een "doorbraak".

De techniek kan "relatief eenvoudig" worden ingevoerd, omdat gebruik wordt gemaakt van een methode die gangbaar is in de industrie: zeefdrukken. Volgens TNO leveren zonnepanelen met koper een fractie minder opbrengst op dan die met zilver, maar het verschil blijft onder de 1 procent. Daar staan grote voordelen tegenover. Als op de oude voet met zilver wordt doorgegaan, zou rond 2035 ongeveer de helft van al het zilver dat op aarde wordt geproduceerd nodig zijn voor zonnecellen. Door over te stappen op koper, kan de industrie zich indekken tegen "toekomstige zilverschaarste en prijsstijgingen".

In het onderzoek werkte TNO onder meer samen met de Nederlandse start-up MCPV.