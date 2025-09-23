ECONOMIE
Bolle Jos in België veroordeeld tot 8 jaar cel om cocaïnesmokkel

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 11:36
DENDERMONDE (ANP/BELGA) - De Belgische rechter heeft de Nederlander Jos Leijdekkers, ook wel bekend als Bolle Jos, veroordeeld tot acht jaar cel voor de invoer van cocaïne in de haven van Antwerpen. Volgens de rechter was Leijdekkers, die voortvluchtig is en eerder dit jaar opdook in Sierra Leone, de opdrachtgever van de drugssmokkel. Vijftien anderen werden ook veroordeeld.
De Belgische politie wist in 2020 een uithaal van cocaïne te onderscheppen. Vijf jonge Nederlanders werden opgepakt die verstopt zaten in een zogenoemde 'Trojaanse container'. Ze werden via een lege container in de haven gedropt en zouden daar uitstappen om de cocaïne van de ene naar de andere container te verplaatsen.
Leijdekkers houdt zich schuil in het buitenland en was dus niet aanwezig bij het proces. Hij werd al meerdere keren veroordeeld in België en moet in Nederland nog een gevangenisstraf van 24 jaar uitzitten.
