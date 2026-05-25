Olie en gas aanzienlijk goedkoper door hoop op akkoord VS-Iran

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Door de hoop op vrede in het Midden-Oosten laten zowel de olie- als de gasprijzen maandagochtend stevige dalingen zien. De Verenigde Staten en Iran lijken na berichten van afgelopen weekend namelijk heel dicht bij een nieuw akkoord.

Amerikaanse olie werd maandagochtend tot bijna 6 procent goedkoper, terwijl Brent - de maatstaf voor olie uit onder meer het Midden-Oosten - dik 5 procent in prijs omlaag ging. De Europese gasprijs zakte kort na opening van de handel op de gasbeurs in Amsterdam rond de 6 procent.

Bij een deal tussen Iran en de VS wordt de Straat van Hormuz als het goed is heropend. Die voor de olie- en gasleveringen belangrijke zeestraat bij Iran is inmiddels al maanden vrijwel volledig geblokkeerd. Slechts af en toe varen er schepen doorheen.

Maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft gewaarschuwd dat de blokkade van de Straat van Hormuz van kracht blijft totdat er echt een overeenkomst is bereikt. Hij wil niet "haasten" met een deal, die "nog niet eens volledig is uitonderhandeld".