Jaarlijkse hadj-pelgrimstocht begonnen in Mekka

MEKKA (ANP/AFP) - In het Saudische Mekka is de hadj begonnen, de jaarlijkse pelgrimstocht die moslims geacht worden minimaal eens in hun leven te maken. In het nabijgelegen Mina zijn daartoe miljoenen tenten opgebouwd, om de vele pelgrims op te vangen. Meer dan anderhalf miljoen gelovigen zouden al zijn gearriveerd.

Het bekendste onderdeel van de dagenlange pelgrimstocht is de tocht rond de Kaäba, het kubusvormige heiligdom op de binnenplaats van de Grote Moskee in Mekka. Zevenmaal wordt, tegen de klok in, het heiligdom omcirkeld. Op livestreams is te zien hoe enkele honderden gelovigen al begonnen zijn aan die rondgang.

Later in de week wordt onder meer de Arafat-heuvel bezocht, waarvan wordt gedacht dat de profeet Mohammed daar zijn laatste religieuze rede heeft gegeven.

Vanwege het fragiele staakt-het-vuren in het Midden-Oosten heeft Saudi-Arabië geen halve maatregelen genomen. Op beelden van het ministerie van Defensie is te zien hoe onder meer luchtafweerbatterijen zijn geplaatst.