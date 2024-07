Olie- en gasconcern BP lager op Londense beurs na waarschuwing

AMSTERDAM (ANP) - BP kreeg op de beurs in Londen een flinke tik te verwerken. Het Britse olie- en gasconcern gaf aan een tegenvallend kwartaal achter de rug te hebben. Door zwakkere raffinagemarges wordt de winst in het tweede kwartaal gedrukt. Het resultaat uit oliehandel zal naar verwachting ook zwak zijn na een sterk eerste kwartaal.

BP verwacht daarnaast een flinke afboeking te moeten doen, doordat de raffinaderij bij de Duitse stad Gelsenkirchen minder waard is geworden. Het aandeel noteerde bij het slot 4,3 procent lager. Ook Shell had last van de waarschuwing van de Britse concurrent en verloor in Amsterdam 0,3 procent.

De Europese beursgraadmeters kleurden dinsdag bij het slot rood. Beleggers beraden zich over de politieke instabiliteit in Frankrijk na de verkiezingsuitslag op zondag. De Franse CAC40-index sloot 1,6 procent lager. De AEX-index op het Damrak eindigde 0,2 procent lager op 930,70 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen, sloot 0,7 procent lager op 866,10 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt noteerden bij het slot minnen tot 1,3 procent.