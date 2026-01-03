ECONOMIE
Olie-export Venezuela stilgevallen

Economie
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 23:02
anp030126200 1
CARACAS (ANP/RTR) - De Venezolaanse olie-export, die al tot een minimum was gedaald door de door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde blokkade van alle gesanctioneerde tankers die de territoriale wateren van het land in- en uitvaren, is inmiddels volledig stilgevallen. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters.
Venezuela is het land met de grootste olievoorraad ter wereld. Volgens de vier bronnen die Reuters sprak, hebben havenkapiteins geen toestemming gekregen om volgeladen schepen uit te laten varen. Die schepen hadden onder meer als bestemming de VS en Azië. Amerika voerde zaterdagnacht een militaire aanval uit op Venezuela waarbij president Nicolás Maduro en zijn vrouw werden gevangengenomen. Trump zei dat het olie-embargo tegen Venezuela inmiddels "volledig van kracht is".
