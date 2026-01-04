ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tienduizenden huishoudens in Berlijn mogelijk dagen zonder stroom

Samenleving
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 5:18
anp040126026 1
BERLIJN (ANP/DPA) - Zo'n 50.000 huishoudens en ruim 2000 bedrijven in het zuidwesten van Berlijn zitten sinds zaterdagochtend zonder stroom. Een brand op een brug met stroomkabels zorgde voor de stroomuitval. Netbeheerder Stromnetz houdt er rekening mee dat het herstel van het stroomnet lang kan duren. Een deel van de huishoudens heeft mogelijk pas donderdag weer stroom.
De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De politie van Berlijn zegt dat er een brief is binnengekomen waarin de actie wordt opgeëist. De authenticiteit van die brief wordt onderzocht.
De Berliner Morgenpost schrijft dat een anarchistische beweging met de naam Vulkangruppe zegt achter de brandstichting te zitten. Die linksextremistische actiegroep eiste in 2024 ook de brandstichting bij een grote Tesla-fabriek bij Berlijn op.
De politie waarschuwt inwoners van het getroffen deel van Berlijn dat de verwarming uit kan vallen door de stroomuitval. Het is momenteel koud in de Duitse hoofdstad.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545973214

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 00.46.07

X en Grok: hoe Musk’s AI vrouwen ongevraagd uitkleedt

3f4efb736a1890bcd40f871624e7c534f5fa516c273f8999172d9e09878df3c8_w1968_q70

Mijn oom, de moordenaar

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 06.54.51

Deze simpele wintertrucs houden je rechtop op gladde stoepen

licensed-image

Vergis je niet: ex-buschauffeur was een slecht mens

Loading