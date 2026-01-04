Tienduizenden huishoudens in Berlijn mogelijk dagen zonder stroom

BERLIJN (ANP/DPA) - Zo'n 50.000 huishoudens en ruim 2000 bedrijven in het zuidwesten van Berlijn zitten sinds zaterdagochtend zonder stroom. Een brand op een brug met stroomkabels zorgde voor de stroomuitval. Netbeheerder Stromnetz houdt er rekening mee dat het herstel van het stroomnet lang kan duren. Een deel van de huishoudens heeft mogelijk pas donderdag weer stroom.

De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De politie van Berlijn zegt dat er een brief is binnengekomen waarin de actie wordt opgeëist. De authenticiteit van die brief wordt onderzocht.

De Berliner Morgenpost schrijft dat een anarchistische beweging met de naam Vulkangruppe zegt achter de brandstichting te zitten. Die linksextremistische actiegroep eiste in 2024 ook de brandstichting bij een grote Tesla-fabriek bij Berlijn op.

De politie waarschuwt inwoners van het getroffen deel van Berlijn dat de verwarming uit kan vallen door de stroomuitval. Het is momenteel koud in de Duitse hoofdstad.