Olieaandelen in de belangstelling na meer druk Trump op Venezuela

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met winst aan de nieuwe handelssessie begonnen. Olieaandelen stonden in de belangstelling door de toenemende druk die de Amerikaanse president Donald Trump op het olierijke Venezuela legt. Hij beval een totale blokkade van alle gesanctioneerde olietankers die van of naar Venezuela varen.

De olieprijzen op de wereldhandelsmarkten stegen zo'n 1,5 procent na het nieuws. Energieconcern Shell steeg in de AEX 1,2 procent. Branchegenoten TotalEnergies in Parijs en BP in Londen wonnen tot 1,7 procent.

De hoofdindex zelf stond in de eerste handelsminuten 0,5 procent hoger op 939,64 punten. De MidKap zakte een fractie tot 906,94 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,8 procent.