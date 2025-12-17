Onderzoek: Nederland versterkt positie in quantumtechnologie

MUNCHEN/PARIJS (ANP) - De Nederlandse quantumsector is de afgelopen jaren verder uitgebreid met nieuwe bedrijven en investeringen. Dat melden het Europees Octrooibureau (EOB) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een nieuw onderzoek naar de sector. De quantumtechnologie verder opschalen en commercialiseren is volgens de organisaties nu de grootste uitdaging.

Quantumtechnologie biedt het potentieel om de manier waarop we rekenen, communiceren en de wereld om ons heen meten, te veranderen. Zo kunnen quantumcomputers complexe problemen oplossen die gewone computers niet aankunnen. Dit kan in de toekomst leiden tot doorbraken in klimaatmodellering, financiële modellering en AI. Verwacht wordt dat de wereldwijde quantummarkt tegen 2035 ongeveer 93 miljard euro bedraagt.

De Nederlandse quantumsector bestaat uit 63 partijen, van bedrijven en startups tot universiteiten. Van deze partijen zijn 44 procent zogeheten kern-quantumbedrijven, die zich voornamelijk of volledig richten op quantumtechnologie. Deze concentratie is een van de hoogste ter wereld en bijna even hoog als in het Verenigd Koninkrijk en Canada.

Betrokkenheid van de overheid

Tussen 2014 en 2024 was Nederland goed voor 5,5 procent van de gefinancierde kern-quantumbedrijven wereldwijd en voor 4,3 procent van de wereldwijde financiering die naar dergelijke bedrijven ging. Dat onderstreept volgens EOB en OESO de strategische rol van Nederland in het internationale quantum-ecosysteem.

De betrokkenheid van de overheid is cruciaal geweest voor de Nederlandse quantumsector. Zo is 71 procent van de investeringen in Nederlandse kernbedrijven in de periode tussen 2021 en 2024 afkomstig van de overheid. Nederland onderscheidt zich bovendien in quantumrelevante export, met name in gespecialiseerde halfgeleiderapparatuur.

"Quantumtechnologie heeft een enorm potentieel, maar bevindt zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium", aldus EOB-voorzitter António Campinos. Volgens hem benadrukken het onderzoek en het eerdere Draghi-rapport dat de EU ruimte heeft om de quantuminvesteringen te laten groeien, vooral in vergelijking met toonaangevende landen zoals de Verenigde Staten. "Financiering uit de private sector is nu nodig om fundamenteel onderzoek te commercialiseren en regeringen moeten hier een prioriteit van maken", aldus Campinos.