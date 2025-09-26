Oliebedrijven waaronder Shell boos op Oekraïne na droneaanval

NOVOROSSIEJSK (ANP) - De eigenaars van een belangrijke oliepijpleiding van Kazachstan naar Rusland, waar ook Shell toe behoort, hebben hard uitgehaald naar Oekraïne na een droneaanval. Bij die "doelbewuste terroristische aanslag op burgerdoelen" in het Russische Novorossiejsk kwamen woensdag volgens het Caspian Pipeline Consortium (CPC) twee mensen om het leven. Ook raakten medewerkers gewond.

Oekraïne valt al langer doelwitten in de Russische olieproductie aan om het land te verzwakken. "Het CPC ziet de aanval als een uiting van de kannibalistische minachting voor mensenlevens die de Oekraïense regering erop nahoudt. De Oekraïense autoriteiten negeren hiermee feitelijk de inspanningen van derde landen, waaronder die vertegenwoordigd in de CPC, om de crisis in de betrekkingen tussen staten vreedzaam op te lossen", schrijft het CPC in een onlineverklaring waar RTL Z eerder over berichtte.

Shell werkt in het consortium samen met Rosneft, de grootste olieproducent van Rusland. Rosneft-Shell Caspian Ventures heeft een belang van 7,5 procent in CPC.