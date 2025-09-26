Minister: gemeente moet 'in vrijheid' kunnen beslissen over azc

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten moeten "in alle vrijheid" kunnen beslissen over de komst van een asielzoekerscentrum. Geweld en intimidatie, zoals donderdagavond bij een uit de hand gelopen protest in Doetinchem "passen daar helemaal niet bij", vindt demissionair minister Frank Rijkaart (Binnenlandse Zaken). Hij benadrukt ook dat gemeenten de taak hebben om voor opvang te zorgen.

De BBB-bewindsman kiest daarmee na afloop van de ministerraad een andere toon dan partijgenoot Mona Keijzer (Asiel), die in de rellen in Doetinchem vooral bevestiging ziet dat de asielinstroom omlaag moet. Zij ontweek vragen over de wettelijke taak die gemeenten volgens de Spreidingswet nog altijd hebben om te zorgen voor voldoende opvangplekken.

Dat het kabinet en een meerderheid in de huidige Tweede Kamer op termijn van deze omstreden wet af willen, doet volgens Rijkaart niets af aan die wettelijke verplichting. "Een afspraak geldt, totdat je een nieuwe afspraak hebt."