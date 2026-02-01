Alcaraz dankt aanwezige Nadal na gewonnen Australian Open-finale

MELBOURNE (ANP/AFP) - Carlos Alcaraz haalde veel kracht en inspiratie uit de aanwezigheid van landgenoot Rafael Nadal bij zijn gewonnen Australian Open-finale. "Dit is een heel speciaal moment, een droom die uitkomt. En om eerlijk te zijn maakte de aanwezigheid van 'Rafa' het nog bijzonderder", zei Alcaraz (22) na zijn eerste titel in Melbourne, waardoor de Spanjaard nu als jongste ooit alle vier de grandslamtoernooien heeft gewonnen.

Alcaraz moest vrijdag in zijn halve finale diep gaan tegen Alexander Zverev, een vijfsetter die meer dan vijf uur duurde. De nummer 1 van de wereld haalde richting de finale tegen Novak Djokovic inspiratie uit de halve finale van Nadal tegen landgenoot Fernando Verdasco op de Australian Open van 2009, die ook meer dan vijf uur duurde.

"Daar moest ik aan denken na mijn halve finale. Hoe Rafa daar fysiek gezien van herstelde en in een geweldige finale Roger Federer versloeg. Ik moest vandaag ook doorbijten. Soms keek ik naar Rafa en dan gaf hij me goede energie", zei Alcaraz.