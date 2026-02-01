ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Alcaraz dankt aanwezige Nadal na gewonnen Australian Open-finale

Sport
door anp
zondag, 01 februari 2026 om 15:03
anp010226069 1
MELBOURNE (ANP/AFP) - Carlos Alcaraz haalde veel kracht en inspiratie uit de aanwezigheid van landgenoot Rafael Nadal bij zijn gewonnen Australian Open-finale. "Dit is een heel speciaal moment, een droom die uitkomt. En om eerlijk te zijn maakte de aanwezigheid van 'Rafa' het nog bijzonderder", zei Alcaraz (22) na zijn eerste titel in Melbourne, waardoor de Spanjaard nu als jongste ooit alle vier de grandslamtoernooien heeft gewonnen.
Alcaraz moest vrijdag in zijn halve finale diep gaan tegen Alexander Zverev, een vijfsetter die meer dan vijf uur duurde. De nummer 1 van de wereld haalde richting de finale tegen Novak Djokovic inspiratie uit de halve finale van Nadal tegen landgenoot Fernando Verdasco op de Australian Open van 2009, die ook meer dan vijf uur duurde.
"Daar moest ik aan denken na mijn halve finale. Hoe Rafa daar fysiek gezien van herstelde en in een geweldige finale Roger Federer versloeg. Ik moest vandaag ook doorbijten. Soms keek ik naar Rafa en dan gaf hij me goede energie", zei Alcaraz.
loading

POPULAIR NIEUWS

5f6eba6d22c55912c565884bd518381285417e02

Ook Brazilië en andere BRICS-landen laten de dollar vallen

psychopath-6

De vijf waarschuwingssignalen van een toxische persoonlijkheid – en waarom ze vaak toch succesvol zijn

ANP-546547556

Heb je last van een trillend oog of been? Dit kunnen de oorzaken zijn

vitamin-d-1

Vitamine D tegen depressie: wat zeggen meer dan 100 onderzoeken écht?

anp 457644513

7 briljante dingen die je nog meer kunt doen met olijfolie

ANP-546501163

Wil je gelukkiger worden? Deze methode werk het beste

Loading