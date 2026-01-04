ECONOMIE
Oliekartel OPEC+ draait oliekraan voorlopig niet verder open

Economie
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 14:57
WENEN (ANP/BLOOMBERG) - Oliekartel OPEC+ houdt in het eerste kwartaal van dit jaar vast aan zijn pauze bij het verhogen van de olieproductie. Dat hebben afgevaardigden van de olielanden, waaronder Rusland en Saudi-Arabië, zondag besloten tijdens een onlinevergadering. Tussen de landen was ook weinig discussie; het overleg duurde minder dan tien minuten.
De olielanden hebben afgelopen jaar zoveel olie opgepompt dat op de oliemarkten een overschot is ontstaan. De olieprijzen daalden daardoor vorig jaar al met zo'n 18 procent. Dat was de grootste jaarlijkse daling sinds het begin van de coronapandemie in 2020.
Momenteel is nog niet duidelijk wat de impact op de olievoorziening wordt van de verrassende arrestatie van de Venezolaanse leider Nicolás Maduro door de Verenigde Staten. Venezuela bezit de grootste oliereserves ter wereld, maar de productie is er erg bescheiden. Als dat laatste verandert, kan dat de oliemarkt flink opschudden. De afgevaardigden hebben tijdens hun korte overleg op zondag overigens niet gesproken over de situatie rond Venezuela.
