Protest tegen aanval VS op Venezuela in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Een paar honderd mensen zijn zondagmiddag bijeengekomen op het Museumplein in Amsterdam om te protesteren tegen de aanval van de Verenigde Staten op Venezuela. Dit deden zij bij het Amerikaanse consulaat.

Voor het protest kwamen verschillende organisaties bijeen, zoals Volkeren voor Vrede, de antifascistische organisatie Antifascistische oud-Verzetsstrijders Nederland (AFVN), de socialistische jongerenorganisatie ROOD en de Revolutionair Socialistische Partij.

De veelal jonge mensen dragen rode vlaggen en borden met antifascistische leuzen. Ook zijn er teksten te lezen als "Hands off Venezuela", "Boycot USA" en "Stop killing for oil", ziet een ANP-verslaggever.

In de aankondiging van het protest werd gesproken over een "grote terreuraanval" door de VS. AFVN-woordvoerder Sjoerd de Groot zei in een toespraak: "Hier wordt een aanval uitgevoerd op de democratie en soevereiniteit van Venezuela." Hij betwist het beeld dat Maduro onrechtmatig is gekozen.