Olieprijs daalt flink na verwijderd bericht energieminister VS

Economie
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 19:09
anp100326195 1
WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De olieprijs is dinsdag kortstondig scherp gedaald na het bericht van de Amerikaanse energieminister Chris Wright dat de Amerikaanse marine met succes een olietanker door de Straat van Hormuz had geëscorteerd. Wright meldde dat op X, maar verwijderde de post snel erna weer. Daarna krabbelden de olieprijzen weer op.
"De Amerikaanse marine heeft met succes een olietanker door de Straat van Hormuz geëscorteerd om ervoor te zorgen dat de olie blijft stromen naar de wereldwijde markten", plaatste Wright op het socialmediaplatform. De prijs van Brentolie daalde met 17 procent na de post. Het is onduidelijk waarom hij de post kort daarna verwijderde.
Begin deze maand meldde de Amerikaanse president Donald Trump dat de marine tankers zal begeleiden als dat nodig is. De Straat van Hormuz is momenteel afgesloten en de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) zegt volledige controle over de zeestraat te hebben.
