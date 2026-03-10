ECONOMIE
Verdachte verkrachtingen Goudswaard is dakloze uit Hoeksche Waard

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 18:42
anp100326191 1
GOUDSWAARD (ANP) - De 29-jarige man die wordt verdacht van een dubbele verkrachting in het Zuid-Hollandse Goudswaard is een thuisloze inwoner van de gemeente Hoeksche Waard. Dat meldt buurgemeente Nissewaard. Wel verbleef de man wisselende periodes in Spijkenisse.
De politie meldde na de arrestatie maandag dat de verdachte uit Spijkenisse zou komen. De gemeente Nissewaard, waar Spijkenisse onderdeel van is, nuanceert die bewering een dag later. De man verbleef sinds juni 2025 op wisselende momenten in een maatschappelijke opvanglocatie van het Leger des Heils in Spijkenisse. Daar zat hij op basis van een opvangindicatie.
De locatie waar de man soms verbleef, wordt sinds 1 januari 2026 omgebouwd tot een beschermd verblijf voor volwassenen met psychische of verslavingsproblematiek. Een woordvoerder van de gemeente Nissewaard bevestigt dat de man daarom waarschijnlijk niet meer terugkeert naar de locatie in Spijkenisse, ongeacht de uitslag van het onderzoek naar de dubbele verkrachting.
