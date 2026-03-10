ECONOMIE
Regering-Trump trekt aanbeveling 'autismemedicijn' in

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 19:10
WASHINGTON (ANP/AFP) - De regering-Trump komt terug op haar eerdere aanbeveling om mensen met autisme te behandelen met leucovorin. Er is te beperkt bewijs dat het middel kan werken.
In september had de regering nog gezegd dat ze het gebruik van het medicijn leucovorin - een synthetische vitamine B9 - zou goedkeuren voor de behandeling van autisme. Maar dinsdag trok de Food and Drug Administration (FDA) zich terug, omdat er onvoldoende bewijs zou zijn dat het middel effectief is bij autisme.
De eerste aankondiging kwam destijds van minister van Volksgezondheid Robert F. Kennedy Jr., die al decennialang beweringen verspreidt dat vaccins autisme veroorzaken, beweringen die ook telkens worden weerlegd. Kennedy prees leucovorin, dat gewoonlijk wordt gebruikt om bijwerkingen van chemotherapie te verlichten, aan als een "veelbelovende therapie". Ook Trump loofde leucovorin, als hoop op "een beter leven voor de vele ouders met kinderen met autisme".
