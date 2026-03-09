ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Olieprijs voor het eerst sinds 2022 boven 100 dollar

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 2:07
anp090326002 1
DEN HAAG (ANP) - De Amerikaanse olieprijs is zondag gestegen tot boven de 100 dollar per vat. Dat was niet meer gebeurd sinds de zomer van 2022. De prijs van Amerikaanse olie, West Texas Intermediate (WTI), steeg met 20 procent naar ruim 109 dollar per vat.
Voor een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, moet nu meer dan 110 dollar betaald worden, een stijging van 19 procent.
De olieprijzen zijn sinds het uitbreken van de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran hard gestegen. Zondag meldden bronnen aan persbureau Bloomberg dat de olieproductie in Irak met ongeveer 60 procent is ingestort omdat door de oorlog te weinig tankers beschikbaar zijn om de ruwe olie te verschepen. Het belangrijke olieland produceert nu nog ongeveer 1,7 tot 1,8 miljoen vaten olie per dag, tegenover ongeveer 4,3 miljoen vaten per dag voor het begin van het conflict.
loading

POPULAIR NIEUWS

Generated_chart__beleggen_vs_cash_dikker

Wat je als belegger nú moet doen

1444x920_elisa-pilarski

Nederlandse pitbull verscheurt zwangere vrouw: eigenaar staat terecht voor doodslag

bafkreifdmh3lq55wzgbgcfg7ma3sk5uhnk4gfcouyrrur5loag6if65fju

Deze 70 kinderen zijn allemaal dood. Vermoord

173451899_m

Nieuwe, akelige bijwerkingen van Ozempic

188731303_m

Wat is de nieuwe norm van 'darmgezondheid'? En wat heb jij daar aan?

186539721_m

Het aantal kinderen dat je hebt, heeft invloed op je levensverwachting

Loading