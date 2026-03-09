Olieprijs voor het eerst sinds 2022 boven 100 dollar

DEN HAAG (ANP) - De Amerikaanse olieprijs is zondag gestegen tot boven de 100 dollar per vat. Dat was niet meer gebeurd sinds de zomer van 2022. De prijs van Amerikaanse olie, West Texas Intermediate (WTI), steeg met 20 procent naar ruim 109 dollar per vat.

Voor een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, moet nu meer dan 110 dollar betaald worden, een stijging van 19 procent.

De olieprijzen zijn sinds het uitbreken van de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran hard gestegen. Zondag meldden bronnen aan persbureau Bloomberg dat de olieproductie in Irak met ongeveer 60 procent is ingestort omdat door de oorlog te weinig tankers beschikbaar zijn om de ruwe olie te verschepen. Het belangrijke olieland produceert nu nog ongeveer 1,7 tot 1,8 miljoen vaten olie per dag, tegenover ongeveer 4,3 miljoen vaten per dag voor het begin van het conflict.