Opnieuw doden door Amerikaanse aanval op vermeende drugsboot

WASHINGTON (ANP) - Bij een Amerikaanse aanval op een boot in de oostelijke Stille Oceaan zijn zondag zes mensen omgekomen. Volgens het Amerikaanse leger was de boot betrokken bij drugshandel.

In de afgelopen maanden hebben de Verenigde Staten tientallen aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten in de Stille Oceaan en het Caribisch gebied. Daarbij zijn meer dan 150 mensen omgekomen. De Amerikaanse overheid heeft geen bewijs geleverd dat de boten daadwerkelijk waren ingezet door drugshandelaren.

De VS maakten niet bekend waar de laatste aanval precies plaatsvond, maar stelden dat de boot langs bekende drugshandelroutes in het oostelijke deel van de Stille Oceaan voer. Inlichtingen zouden hebben bewezen dat het vaartuig werd gebruikt voor drugshandel.