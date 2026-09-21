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Olieprijzen dalen opnieuw, maar blijven op hoog niveau

Economie
door anp
maandag, 21 september 2026 om 10:24
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijs daalt inmiddels vier dagen op rij, de langste reeks van prijsdalingen sinds juni. Tegelijkertijd zijn de prijzen nog altijd fors hoger dan begin dit jaar, wat mede verklaart dat tanken in Nederland fors duurder is geworden.
Een vat ruwe Brentolie kost maandag ruim 102 dollar per vat. Dat was vorige week nog bijna 109 dollar. De piek van Brent van dit jaar staat op meer dan 126 dollar, eind april. De huidige prijs is nog wel fors hoger dan begin dit jaar toen een vat rond de 60 dollar kostte.
De dalende prijzen komen mede doordat het transport van ruwe olie door de Straat van Hormuz de afgelopen twee weken het hoogste niveau in zes maanden bereikte. Volgens het Amerikaanse leger hebben "bondgenoten in de Perzische Golf de afgelopen maanden meer dan 1 miljard vaten ruwe olie door de straat vervoerd". Ook zijn volgens de VS de belangrijkste vaarroutes vrij van mijnen.
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