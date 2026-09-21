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Iraanse president naar VN in New York ondanks oorlog met VS

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 10:22
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NEW YORK (ANP/RTR) - Een Iraanse delegatie zal, ondanks de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten, de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijwonen. De Iraanse president Massoud Pezeshkian en minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi reizen dinsdag naar New York, meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA.
Wel gelden er volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken reisbeperkingen en een verbod op de aankoop van een aantal goederen voor de delegatie. Dit soort beperkingen zijn vaker opgelegd aan de Iraanse delegatie tijdens hun aanwezigheid in de VS voor de bijeenkomst.
De VS en Iran hebben zonder succes gesprekken gevoerd om de oorlog die in februari begon tussen de landen te beëindigen.
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