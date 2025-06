Zelensky wil Trump ontmoeten op NAVO-top

WASHINGTON (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stuurt op de NAVO-top in Den Haag aan op een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. Dat zei hij in een interview met Sky News. Zelensky zei volgens de vertaling dat er plannen zijn in die richting, maar dat de details nog worden uitgewerkt. "Ik weet nog niet precies wat er gaat gebeuren, om eerlijk te zijn. Daar werken de teams aan. Maar er zijn inderdaad plannen voor een ontmoeting."

Ook een hooggeplaatste Oekraïense bron bevestigde tegenover persbureau AFP dat een gesprek wordt gepland. Dat zou woensdagmiddag moeten plaatsvinden in Nederland. "De teams zijn de laatste details aan het uitwerken", zei de bron. Het gesprek zou moeten gaan over de sancties tegen Rusland en de bewapening van Oekraïne.

Zelensky heeft een complexe relatie met de Amerikaanse president. Bij een bezoek aan het Witte Huis ontstond eerder dit jaar een woordenwisseling. Later volgde een gesprek in het Vaticaan na het overlijden van de paus. Het Witte Huis noemde dat overleg "erg productief". Zelensky zou deze maand hebben gehoopt op een onderonsje met Trump op de G7-top in Canada, maar de Amerikaanse president vertrok daar voortijdig.