Olieprijzen gaan verder omhoog door onrust Midden-Oosten

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen zijn dinsdag verder omhooggegaan door de onrust in het Midden-Oosten na de sterke prijsstijging op maandag. Israël valt nu ook doelwitten van Hezbollah in Libanon aan. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op energiefaciliteiten in Saudi-Arabië en Qatar. Daarnaast heeft de Iraanse Revolutionaire Garde gedreigd olietankers in brand te steken die de Straat van Hormuz proberen te passeren.

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 2,3 procent tot 72,83 dollar en Brentolie werd 3 procent duurder op 79,98 dollar per vat. Op maandag stegen de prijzen tot bijna 8 procent door zorgen over ernstige verstoringen van de olietoevoer uit het Midden-Oosten. De Straat van Hormuz is goed voor een vijfde van alle olietransport in de wereld. Ook wordt veel vloeibaar gemaakt aardgas (lng) via de zeeroute vervoerd.

Iran heeft de Straat van Hormuz naar eigen zeggen volledig afgesloten. Ook zou er een droneaanval zijn gedaan op een olietanker die is gelinkt aan de Verenigde Staten.