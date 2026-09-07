Olieprijzen hoger na aanvallen op olietankers Straat van Hormuz

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen stonden maandag hoger na de Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers en Iraanse vergeldingsaanvallen op schepen bij de Straat van Hormuz in het weekend. Daarnaast heeft Iran een verboden zone buiten de Straat van Hormuz aangekondigd. Daarmee dreigen de prijzen aan de Nederlandse pomp nog verder op te lopen.

Amerikaanse olie staat nu boven de 92 dollar per vat en Brentolie kost meer dan 97 dollar per vat. Daarmee werd de stijging van vorige week verder doorgezet na het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten, waardoor de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig is vervlogen. De prijs van Brent is dit jaar bijna 60 procent gestegen.

De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen gedaan op de Iraanse tankers als vergeldingsacties voor raketaanvallen op Amerikaanse marineschepen. Daarbij zou een tanker vernietigd zijn. Iran claimde vervolgens weer eigen wraakaanvallen op schepen die zijn gelinkt aan de VS en zei spoedig met een verboden zone voor schepen te komen.