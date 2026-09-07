Milieuclub: grote bedrijven vliegen minder, maar niet allemaal

UTRECHT (ANP) - Veel grote bedrijven in Nederland zijn sinds de coronapandemie structureel minder gaan vliegen. Maar er zijn ook nog steeds grote bedrijven die niet transparant zijn over hun vliegemissies, constateert Natuur & Milieu in een peiling. Volgens de milieuorganisatie ontbreekt het in die laatste groep nog aan beleid om minder zakelijk te gaan vliegen.

Natuur & Milieu keek naar vijftig grote bedrijven. Bij 29 daarvan was een goede vergelijking van gegevens mogelijk. Daar lag de CO2-uitstoot van zakelijke vliegreizen vorig jaar ruim 37 procent lager dan in 2019, het laatste jaar voor corona. Tot deze groep behoren onder meer het Havenbedrijf Rotterdam, Signify, Arcadis, ABN AMRO en ook IKEA. Zij combineerden een forse emissiereductie met concrete doelstellingen voor zakelijke reizen.

"Dit onderzoek laat zien dat minder vliegen geen tijdelijk corona-effect is", zegt Rob van Tilburg, directeur programma's bij Natuur & Milieu. Toch waren er ook nog 21 onderzochte bedrijven die nauwelijks inzicht gaven in hun vliegemissies of beleid om de uitstoot terug te dringen. Natuur & Milieu noemt hier onder meer Danone, Boskalis, VDL en Vitol.

'Actief'

Voor bedrijven bestaat er een rapportageplicht, waardoor ze moeten aangeven hoeveel uitstoot er is gemoeid met binnenlandse reizen van hun personeel. Natuur & Milieu roept de overheid op om die verplichting uit te breiden naar internationaal verkeer, zodat ook vliegreizen in beeld komen. Verdere investeringen in internationale treinverbindingen zouden eveneens kunnen helpen om het aantal zakelijke vliegreizen terug te dringen.

De milieuclub merkt in de peiling ook een terugval bij verschillende consultancybedrijven. Na een aantal jaar substantieel minder gevlogen te hebben, loopt de vlieguitstoot daar de laatste twee jaar weer op. "Bij deze bedrijven zie je helaas dat de behaalde winst ook weer deels verloren kan gaan. Juist daarom blijven duidelijke doelen, monitoring en actief reisbeleid noodzakelijk", aldus Van Tilburg.