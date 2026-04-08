Energiebedrijven: impact oorlog blijft nog lange tijd voelbaar

DEN HAAG (ANP) - Energiebedrijven noemen het "goed nieuws" als de Straat van Hormuz daadwerkelijk weer opengaat en kan voorkomen dat gasprijzen verder oplopen. Dat neemt niet weg dat de impact van de oorlog "nog lange tijd" voelbaar blijft, stelt branchevereniging Energie-Nederland woensdag na het akkoord over een wapenstilstand tussen Iran en de Verenigde Staten.

Volgens de sector is er in het Midden-Oosten veel energie-infrastructuur kapotgegaan. "Zelfs als dit leidt tot vrede zal dit nog lang doorspelen op de energiemarkt, omdat cruciale infrastructuur moet worden gerepareerd en we niet weten hoe, wanneer en in welke mate de scheepvaart weer op gang komt."

De gasprijs voor huishoudens die een nieuw vast energiecontract willen afsluiten is afgelopen maand fors omhooggegaan, blijkt uit cijfers van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). De prijzen voor variabele contracten zijn evenwel ongeveer gelijk gebleven. De ACM verwacht dat voor veel mensen met een variabel contract de tariefstijging er daarom nog aankomt.