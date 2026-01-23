ECONOMIE
Ondanks vrieskou duizenden bij mars tegen ICE in Minneapolis

Samenleving
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 22:57
anp230126178 1
MINNEAPOLIS (ANP) - Duizenden mensen doen in Minneapolis mee aan een protest tegen de Amerikaanse immigratiedienst ICE, melden lokale media als The Minnesota Reporter en Bring Me The News. Ze lopen ondanks extreme kou mee in een mars door de stad.
Het is -23 graden in Minneapolis, de grootste stad van Minnesota. In die hele staat vindt vrijdag een actiedag plaats tegen het harde optreden van ICE. Honderden winkels en bedrijven bleven dicht, als onderdeel van een algehele staking.
President Donald Trump stuurde in december duizenden ICE-agenten naar Minnesota om migranten op te sporen en te arresteren. Dat leidde tot chaos en demonstraties in de noordelijke staat. De situatie escaleerde nadat een ICE-agent een vrouw doodschoot.
Ook in de ochtend vonden al demonstraties tegen ICE plaats en kwam het tot confrontaties met de immigratiedienst. Volgens lokale media werden zeker honderd mensen opgepakt en is er traangas ingezet.
