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Olieprijzen omhoog door opgelaaid geweld in Midden-Oosten

Economie
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 7:20
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LONDEN (ANP) - De olieprijzen gingen maandagochtend omhoog door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten hebben zondag Iraanse raketlanceerinstallaties aangevallen en Iran heeft onder meer teruggeslagen met aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië. Daarnaast zou een supertanker in de Straat van Hormuz geraakt zijn door een mijn, waardoor brand is ontstaan.
De olieprijzen stegen tot 2,7 procent. Met het opgelaaide geweld lijkt vrede tussen Iran en de VS weer verder uit zicht te raken, waardoor een heropening van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart voorlopig uitblijft.
Voor het uitbreken van de Iranoorlog ging ongeveer een vijfde van alle ruwe olie door die belangrijke zeestraat. Door de vrijwel volledige blokkade van de vaarroute liggen nog ongeveer 400 schepen vast in de Perzische Golf, met circa 6000 opvarenden, aldus de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).
Het Internationaal Energieagentschap (IEA) zegt dan ook dat die blokkade blijft zorgen voor verstoringen van de wereldwijde olieleveringen.
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