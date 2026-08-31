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Dodental Nepal boven de 900 na overstromingsramp

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 7:44
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KATHMANDU (ANP/AFP/RTR) - Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903. Dat melden de autoriteiten, die het aantal vermisten bijstelden naar 4247. Onder hen bevinden zich ook honderden buitenlanders.
Het totale dodental door de ramp ligt hoger, want ook in buurland China kwamen mensen om het leven. Daar zouden zeker zestien personen de ramp niet hebben overleefd en zijn er 546 vermisten.
De Chinese autoriteiten stelden afgelopen weekend dat er 261 buitenlanders uit 23 landen waren vermist aan de Tibetaanse kant van de grens. De Chinese leider Xi ‌Jinping zei tijdens een bezoek aan Kirgizië dat alles wordt gedaan om vermiste personen terug te vinden.
In de landen stroomde een enorme hoeveelheid modder, water en puin vorige week door bewoonde gebieden. Op videobeelden is te zien hoe mensen probeerden te vluchten terwijl gebouwen werden weggevaagd. De ramp volgde volgens experts op een gletsjerinstorting.
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