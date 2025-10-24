Olieprijzen stijgen na Amerikaanse sancties tegen Russische olie

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijs is omhooggeschoten na het aankondigen van sancties door de Verenigde Staten tegen de grootste Russische olieproducenten. Dit is de recentste zet van de Trump-regering om president Vladimir Poetin onder druk te zetten om te onderhandelen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.

De prijs van Amerikaanse olie, West Texas Intermediate (WTI), steeg met zo'n 2,5 procent tot bijna 60 dollar per vat, terwijl de prijs van Brentolie rond de 63 dollar per vat bleef steken.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën plaatste het staatsoliebedrijf Rosneft PJSC en Lukoil PJSC op de zwarte lijst.