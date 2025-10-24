ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Olieprijzen stijgen na Amerikaanse sancties tegen Russische olie

Economie
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 6:17
anp241025037 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijs is omhooggeschoten na het aankondigen van sancties door de Verenigde Staten tegen de grootste Russische olieproducenten. Dit is de recentste zet van de Trump-regering om president Vladimir Poetin onder druk te zetten om te onderhandelen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.
De prijs van Amerikaanse olie, West Texas Intermediate (WTI), steeg met zo'n 2,5 procent tot bijna 60 dollar per vat, terwijl de prijs van Brentolie rond de 63 dollar per vat bleef steken.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën plaatste het staatsoliebedrijf Rosneft PJSC en Lukoil PJSC op de zwarte lijst.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536331057

Neem een kijkje in de woning van CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal, zie foto's

ANP-203335321

Russen ziedend vanwege Trumps oliesancties: "De VS zijn onze vijand, oorlogsdaad tegen Rusland"

159890225_m

Nieuwe behandeling halveert cholesterol zonder bijwerkingen

shutterstock_2522069435

Er kunnen miljoenen huizen bij zonder veel te bouwen en nieuwe steden

ANP-536660685

Verraad? Esmah Lahlah, tweede op de GL/PvdA-lijst, heeft stiekem gesolliciteerd naar een andere baan

ANP-537372625

Vergeet de sinaasappel: deze 5 vruchten bevatten veel meer vitamine C

Loading